Дюков назвал опасным прецедентом решение ФИФА по легионерам РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Я знаю несколько случаев, когда агенты и игроки вышли с инициативой, и это не носит массовый характер. В ближайшее время выйдет заявление РФС, премьер-лиги и клубов. Мы осуждаем принятое решение и категорически не согласны с ним. ФИФА заявляет, что футбол вне политики, но это политическое решение, оно носит дискриминационный характер», — цитирует Дюкова ТАСС.

Он назвал возмутительным принятие ФИФА решения без каких-либо консультаций с РФС. Дюков дал понять, что на данный момент не предусмотрено никаких механизмов компенсации.

«Это очень опасный прецедент. Сегодня решение принято в отношении российских клубов, в дальнейшем может быть принято в отношении других стран», — сказал Дюков.

ФИФА 7 марта разрешила легионерам и тренерам РПЛ приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит иск РФС о недопуске российских команд к участию в турнирах 5 июля.











