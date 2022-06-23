CAS рассмотрит иск РФС о недопуске российских команд к участию в турнирах 5 июля
- РИА Новости
«Что касается мартовского иска, первое заседание в режиме видео-конференц-связи должно состояться 5 июля. 11 июля пройдёт рассмотрение иска, который подали клубы. Что касается второго иска РФС, дата проведения заседания по этому обращению ещё не определена», — цитирует Дюкова ТАСС.
РФС 7 марта подал апелляцию в CAS на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций.
Ранее РФС признал Артура Захаряна лучшим молодым футболистом в сезоне-2021/22.