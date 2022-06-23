Батыргазиев объяснил, почему отказался от поединка с Загитовой
- РИА Новости
«К сожалению, из-за старой травмы, побеспокоившей меня в последнем бою с Гаджиалиевым, я действительно не смогу выйти на ринг с Загитовой. Идея была великолепна», — цитирует олимпийского чемпиона РИА Новости.
По информации СМИ, 20-летняя спортсменка проведёт показательный боксёрский спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым.
Поединок состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.
Ранее бывший чемпион Bellator Виталий Минаков назвал абсурдом поединок между Загитовой и Батыргазиевым.