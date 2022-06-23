Минаков назвал абсурдом поединок между Загитовой и Батыргазиевым

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков прокомментировал поединок между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и боксёром Альбертом Батыргазиевым.

«Это абсолютный бред какой-то. Понятно же, что ситуация — абсурд. Фигуристка против боксёра или кто он там. Даже не стоит воспринимать тему всерьёз. Ей уж тогда нужно пистолет в руку дать, и то ей на курок нажать и застрелить его сил не хватит», — приводит слова Минакова «РБК Спорт».

Загитова является чемпионкой Олимпиады 2018 года по фигурному катанию. Она проведёт показательный поединок с победителем Игр-2020 в Токио боксёром Батыргазиевым. Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд высказался о показательном боксёрском поединке Загитовой.