Полузащитник «Спартака» Мозес не вернулся в расположение клуба

Футболист «Спартака» Виктор Мозес не прибыл в расположение столичного клуба.

«Полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провёл за клуб 33 матча, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём участии в Суперкубке России с «Зенитом».