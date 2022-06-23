Полузащитник «Спартака» Мозес не вернулся в расположение клуба

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Футболист «Спартака» Виктор Мозес не прибыл в расположение столичного клуба.
Полузащитник «Спартака» Мозес не вернулся в расположение клуба
  • РИА Новости

«Полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провёл за клуб 33 матча, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём участии в Суперкубке России с «Зенитом».

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