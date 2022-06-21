Джикия прокомментировал своё участие в Суперкубке России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём участии в Суперкубке России с «Зенитом».

«Официальное заявление по Суперкубку будет на днях от клуба. Что касается моего личного желания, то я хочу играть, потому что я спортсмен», — цитирует Джикию Sport24.

28-летний защитник получил травму в финале Кубка России с «Динамо» 29 мая. Он был заменён на 66-й минуте матча. У него были проблемы с глазом.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка «Динамо» (2:1). В Суперкубке России красно-белые сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Ранее врач «Спартака» рассказал, сможет ли Джикия принять участие в Суперкубке.