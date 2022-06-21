Джикия прокомментировал своё участие в Суперкубке России

Короткая ссылка
Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём участии в Суперкубке России с «Зенитом».
Джикия прокомментировал своё участие в Суперкубке России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Официальное заявление по Суперкубку будет на днях от клуба. Что касается моего личного желания, то я хочу играть, потому что я спортсмен», — цитирует Джикию Sport24.

28-летний защитник получил травму в финале Кубка России с «Динамо» 29 мая. Он был заменён на 66-й минуте матча. У него были проблемы с глазом.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка «Динамо» (2:1). В Суперкубке России красно-белые сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Ранее врач «Спартака» рассказал, сможет ли Джикия принять участие в Суперкубке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить