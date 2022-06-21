Врач «Спартака» рассказал, сможет ли Джикия принять участие в Суперкубке

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о готовности Георгия Джикии сыграть в Суперкубке России.

«Предупреждая вопрос о Джикии: он здоров, готов защищать красно-белые цвета. Мы его обследовали сегодня, проблем нет. Спортсмен здоров, мужественно отыграл Кубок. К Суперкубку будет готов», — цитирует врача «Чемпионат».

28-летний защитник получил травму в финале Кубка России с «Динамо» 29 мая. Он был заменён на 66-й минуте матча. У него были проблемы с глазом.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка «Динамо» (2:1). В Суперкубке России красно-белые сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Ранее в музей «Спартака» передали кепку, в которой Соболев отпраздновал победу в Кубке России.