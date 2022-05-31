В музей «Спартака» передали кепку, в которой Соболев отпраздновал победу в Кубке России
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Кепка моя, и она не первый раз приносит удачу — Соболеву и «Спартаку». После матча Саша вернул мне её, а директор спартаковского музея Алексей Матвеев попросил кепку для экспозиции. Отказать не посмел», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».
Он также рассказал о своих очках, которые примерил капитан команды Георгий Джикия. По его словам, это подарок от Джикии, Самедова и Джано на день рождения, а вручил их лично Каррера. Он отметил, что после этого через несколько месяцев «Спартак» стал чемпионом РПЛ.
«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1).
В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).
Ранее Трахтенберг рассказал, когда красно-белые вновь завоюют чемпионство.