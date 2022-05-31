В музей «Спартака» передали кепку, в которой Соболев отпраздновал победу в Кубке России

Короткая ссылка
Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о дальнейшей судьбе кепки, в которой форвард московской команды Александр Соболев праздновал победу в Кубке России над «Динамо».
В музей «Спартака» передали кепку, в которой Соболев отпраздновал победу в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Кепка моя, и она не первый раз приносит удачу — Соболеву и «Спартаку». После матча Саша вернул мне её, а директор спартаковского музея Алексей Матвеев попросил кепку для экспозиции. Отказать не посмел», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».

Он также рассказал о своих очках, которые примерил капитан команды Георгий Джикия. По его словам, это подарок от Джикии, Самедова и Джано на день рождения, а вручил их лично Каррера. Он отметил, что после этого через несколько месяцев «Спартак» стал чемпионом РПЛ.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1).

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее Трахтенберг рассказал, когда красно-белые вновь завоюют чемпионство.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить