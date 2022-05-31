В музей «Спартака» передали кепку, в которой Соболев отпраздновал победу в Кубке России

Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о дальнейшей судьбе кепки, в которой форвард московской команды Александр Соболев праздновал победу в Кубке России над «Динамо».

«Кепка моя, и она не первый раз приносит удачу — Соболеву и «Спартаку». После матча Саша вернул мне её, а директор спартаковского музея Алексей Матвеев попросил кепку для экспозиции. Отказать не посмел», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».

Он также рассказал о своих очках, которые примерил капитан команды Георгий Джикия. По его словам, это подарок от Джикии, Самедова и Джано на день рождения, а вручил их лично Каррера. Он отметил, что после этого через несколько месяцев «Спартак» стал чемпионом РПЛ.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1).

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее Трахтенберг рассказал, когда красно-белые вновь завоюют чемпионство.