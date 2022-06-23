Кавазашвили сомневается, что Дзюба сможет играть в «Ференцвароше»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию об интересе «Ференцвароша» к российскому нападающему Артёму Дзюбе.

«Сможет ли он играть в Венгрии? Там очень жёсткий футбол. Я думал, что, по разговорам в последнее время, он пойдёт в Турцию. В финансовом плане там для него условия были бы лучше», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По информации The Transfer Exchange Show, клуб предложил Дзюбе контракт на три года с годовой зарплатой в размере $1 млн.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе к Дзюбе.