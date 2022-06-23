Черчесов отреагировал на новость об интересе «Ференцвароша» к Дзюбе

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе к бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Дзюба — отличный игрок. Когда игрок такого уровня на рынке, слухи понятны. Но у нас позиция нападающего укомплектована, поэтому мы его не рассматривали, как и другого нападающего. Хоть, ещё раз повторюсь, Артём и топ-игрок», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По информации The Transfer Exchange Show, клуб предложил Дзюбе контракт на три года с годовой зарплатой в размере $1 млн.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил возможный переход Дзюбы в «Ференцварош».