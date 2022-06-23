Радимов оценил возможный переход Дзюбы в «Ференцварош»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ференцвароша» к бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Не знаю, пойдёт ли Дзюбе на пользу воссоединение с Черчесовым. Даже не представляю, сможет ли Черчесов вдохнуть новую жизнь в российского форварда. Но мне было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Ференцвароше»», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

По информации The Transfer Exchange Show, клуб предложил Дзюбе контракт на три года с годовой зарплатой в размере $1 млн.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе к Дзюбе.