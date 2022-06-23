Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прибыл в расположение санкт-петербургской команды.

«Встречаем Кучо! И сразу за работу», — передаёт пресс-служба «Зенита».

По информации «Чемпионата», Барриос хотел воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом».

Контракт колумбийского футболиста с «Зенитом» истекает в 2026 году. В сезоне-2021/22 Барриос отметился одной голевой передачей в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Клуб в четвёртый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее в «Зените» прокомментировали информацию, что Барриос хочет приостановить контракт с клубом.