Источник: «Ференцварош» предложил Дзюбе трёхлетний контракт

Российский нападающий Артём Дзюба в ближайшее время может перейти в «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов.

По информации The Transfer Exchange Show, клуб предложил игроку контракт на три года с годовой зарплатой в размере $1 млн.

Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».