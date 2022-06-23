Промоутер Бетербиева рассказал о планах российского боксёра на ближайшие два боя

Боб Арум, который является промоутером российского боксёра Артура Бетербиева, сообщил о планах на ближайшие два боя.

«Мы с нетерпением ждём сенсационного боя Артура Бетербиева с Энтони Ярдом в Лондоне этой осенью. Также мы надеемся, что победитель сможет сразиться за бесспорный титул чемпиона в полутяжёлом весе в начале следующего года», — написал Арум в социальных сетях.

Бой Бетербиева и Джо Смита состоялся 19 июня в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден». Российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее Смит впервые сделал заявление после поражения нокаутом от Бетербиева.