Смит впервые сделал заявление после поражения нокаутом от Бетербиева

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Американский боксёр Джо Смит — младший поделился эмоциями после поражения от Артура Бетербиева в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе.
Смит впервые сделал заявление после поражения нокаутом от Бетербиева
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«Мне бы хотелось начать со слов благодарности всем, кто поддерживает меня. Прошлый бой прошёл не так, как я планировал. Никаких оправданий. Я должен сделать глубокий вдох, расслабиться и вновь начать боксировать», — написал Смит в соцсетях.

Бой Бетербиева и Смита состоялся 19 июня в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден». Российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над Джо Смитом — младшим.

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