Кадыров поздравил Бетербиева с победой над американцем Смитом

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу российского боксёра Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом — младшим в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе.

«Потрясающий бой провёл, друзья, этой ночью Артур Бетербиев. В Нью-Йорке наш боксер встретился в ринге с Джо Смитом — младшим. Это был действительно потрясающий и зрелищный поединок, который можно пересматривать десятки раз», — написал Кадыров в соцсетях.

Он отметил, что Бетербиев выглядел на голову выше соперника, выбив его из колеи в первом же раунде, а во втором уже стало ясно, насколько россиянин превосходит в классе американца. Политик также назвал безоговорочной победу отечественного боксёра.

«Артур посвятил все свою жизнь боксу и вдохновляет тысячи и тысячи молодых парней. Приятно видеть, как победы не опьянили его, и он остаётся скромным чеченским парнем, настоящим примером для подражания, кумиром начинающих боксёров. Я горд, что у нашего народа есть такой благородный, честный, религиозный сын, который славит нашу республику на весь мир», — подчеркнул Кадыров.

Бой Бетербиева и Смита состоялся 19 июня в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден». Российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко отметил, что Бетербиев сломал Смита, как только тот начал активно драться с россиянином.