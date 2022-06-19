Кадыров поздравил Бетербиева с победой над американцем Смитом
- РИА Новости
«Потрясающий бой провёл, друзья, этой ночью Артур Бетербиев. В Нью-Йорке наш боксер встретился в ринге с Джо Смитом — младшим. Это был действительно потрясающий и зрелищный поединок, который можно пересматривать десятки раз», — написал Кадыров в соцсетях.
Он отметил, что Бетербиев выглядел на голову выше соперника, выбив его из колеи в первом же раунде, а во втором уже стало ясно, насколько россиянин превосходит в классе американца. Политик также назвал безоговорочной победу отечественного боксёра.
«Артур посвятил все свою жизнь боксу и вдохновляет тысячи и тысячи молодых парней. Приятно видеть, как победы не опьянили его, и он остаётся скромным чеченским парнем, настоящим примером для подражания, кумиром начинающих боксёров. Я горд, что у нашего народа есть такой благородный, честный, религиозный сын, который славит нашу республику на весь мир», — подчеркнул Кадыров.
Бой Бетербиева и Смита состоялся 19 июня в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден». Российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.
Ранее олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко отметил, что Бетербиев сломал Смита, как только тот начал активно драться с россиянином.