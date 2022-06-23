Плющенко заявил, что ему неинтересен боксёрский поединок Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о показательном боксёрском поединке фигуристки Алины Загитовой.

«Мне это совсем не интересно. Я не слежу за жизнями других людей. У меня очень бурная своя жизнь и моих спортсменов», — цитирует Плющенко Teleprogramma.

Загитова является чемпионкой Олимпиады 2018 года по фигурному катанию. Она проведёт показательный поединок с победителем Игр-2020 в Токио боксёром Батыргазиевым. Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не будет смотреть боксёрский поединок с участием Загитовой, так как эта тема его не интересует.