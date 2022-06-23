Плющенко заявил, что ему неинтересен боксёрский поединок Загитовой

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о показательном боксёрском поединке фигуристки Алины Загитовой.
Плющенко заявил, что ему неинтересен боксёрский поединок Загитовой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мне это совсем не интересно. Я не слежу за жизнями других людей. У меня очень бурная своя жизнь и моих спортсменов», — цитирует Плющенко Teleprogramma.

Загитова является чемпионкой Олимпиады 2018 года по фигурному катанию. Она проведёт показательный поединок с победителем Игр-2020 в Токио боксёром Батыргазиевым. Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не будет смотреть боксёрский поединок с участием Загитовой, так как эта тема его не интересует.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить