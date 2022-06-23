Устюгов высказался о шансах российских лыжников попасть на чемпионат мира

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что думает по поводу шансов национальной команды получить допуск на чемпионат мира 2023 года.
Устюгов высказался о шансах российских лыжников попасть на чемпионат мира
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Нам сказали, что 50 на 50, будет для нас чемпионат мира или нет. Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, что, скорее всего, его не будет. Проведут ли альтернативные игры международные со странами, которые у нас есть… Было бы классно», — цитирует Устюгова РИА Новости.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в 2023 году пройдёт в Планице с 22 февраля по 5 марта.

Напомним, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее сообщалось, что российских лыжников отстранили от международной марафонской серии Worldloppet.

 

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