Устюгов высказался о шансах российских лыжников попасть на чемпионат мира

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что думает по поводу шансов национальной команды получить допуск на чемпионат мира 2023 года.

«Нам сказали, что 50 на 50, будет для нас чемпионат мира или нет. Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, что, скорее всего, его не будет. Проведут ли альтернативные игры международные со странами, которые у нас есть… Было бы классно», — цитирует Устюгова РИА Новости.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в 2023 году пройдёт в Планице с 22 февраля по 5 марта.

Напомним, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее сообщалось, что российских лыжников отстранили от международной марафонской серии Worldloppet.