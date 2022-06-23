Роналду возместит ущерб после того, как его автомобиль врезался в частный дом

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Владелец пострадавшего дома рассказал, что представитель нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду уже связался с ним.
Роналду возместит ущерб после того, как его автомобиль врезался в частный дом
  • globallookpress.com

«От имени Роналду мне пообещали возместить весь ущерб, причинённый Bugatti. Они сказали мне, что всё исправят», — цитирует хозяина дома Ultima Hora.

Полиция подтвердила, что за рулём Bugatti Veyron был телохранитель футболиста. Авария произошла на Майорке, где Роналду отдыхает со своей семьёй. В момент аварии самого игрока и членов его семьи не было в автомобиле.

Ранее сообщалось, что суд США отклонил гражданский иск модели Кэтрин Майорги к Роналду по делу об изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе.

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