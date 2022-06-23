На льду находились шесть игроков «Колорадо» во время победного гола «Тампе»

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей. Автором забитой в овертайме шайбы стал Назем Кадри.

После матча в интернете стали обсуждать возможное нарушение численного состава «Колорадо» перед победной шайбой в овертайме. В момент гола на льду находились шесть полевых игроков гостей.

«Колорадо» увеличил отрыв в серии — 3-1. Следующий матч пройдёт 25 июня в Денвере на стадионе «Болл Арена».

Ранее тренер «Тампы» после поражения в овертайме от «Колорадо» ответил только на один вопрос.