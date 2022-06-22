Рейхмен перешёл из «Краснодара» в «Торпедо»

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В московском «Торпедо» сообщили о трансфере полузащитника «Краснодара» Богдана Рейхмена.
Рейхмен перешёл из «Краснодара» в «Торпедо»
  • РИА Новости

Контракт с 20-летним хавбеком подписан на три года, сообщает пресс-служба чёрно-белых.

Рейхмен с 2014 года находился в системе «Краснодара». В ФНЛ он дебютировал 10 июля 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в 31 матче за «Краснодар-2», забил три мяча и стал автором четырёх результативных передач.

«Торпедо» заняло первое место в ФНЛ и пробилось в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Торпедо» Султонов стал лучшим игроком ФНЛ.

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