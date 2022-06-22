Медведев назвал тяжёлой победу над Карацевым на турнире в Испании

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Асланом Карацевым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на испанской Мальорке.

«Это был тяжёлый матч, мы оба допустили много ошибок, было очень ветрено и было тяжело держать ритм. Игра была непростой, но я рад, что удалось добиться победы. В том году я показал здесь прекрасную игру, и у меня хорошие воспоминания. Сегодня моя игра была не такой прекрасной, но надеюсь, я смогу повторить выступление прошлого года», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Следующим соперником Медведева станет посеянный под пятым номером Роберто Баутиста-Агут. По словам россиянина, испанец — отличный теннисист. Он предположил, что предстоящий матч не станет лёгкой прогулкой.

Медведев одержал волевую победу над Карацевым на турнире на Мальорке со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Призовой фонд турнира составляет около €900 тыс.

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