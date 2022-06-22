Суперкубок России по футболу начнётся в 19:00 мск
- РИА Новости
Игра пройдёт 9 июля. Матч начнётся в 19:00 мск, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».