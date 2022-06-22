Суперкубок России по футболу начнётся в 19:00 мск

Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболу 2022 года между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Игра пройдёт 9 июля. Матч начнётся в 19:00 мск, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».