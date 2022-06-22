Медведев одержал волевую победу над Карацевым на турнире на Майорке

Россиянин Даниил Медведев оформил выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Майорке.

Первая ракетка мира одержал волевую победу над своим соотечественником Асланом Карацевым в матче второго круга в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

Следующим соперником Медведева станет посеянный под пятым номером испанец Роберто Баутиста-Агут.

Призовой фонд турнира составляет около €900 тыс.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что не будет смотреть Уимблдон.