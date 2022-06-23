Женская сборная Москвы выиграла чемпионат Союзного государства по фехтованию

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Первая сборная Москвы завоевала золотые медали чемпионата Союзного государства России и Белоруссии по фехтованию в командных соревнованиях шпажисток.
Женская сборная Москвы выиграла чемпионат Союзного государства по фехтованию
  • РИА Новости

В составе победителей выступали Анна Гзюнова, Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Инга Успенская. В финале россиянки одержали победу над первой сборной Московской области (Татьяна Андрюшина, Марина Кесаева, Анастасия Солдатова и Кристина Ясинская). Бронзовые награды выиграла первая команда Санкт-Петербурга (Анастасия Антонова, Виктория Кузьменкова, Мария Образцова и Вероника Соловьёва).

У мужчин золото завоевала вторая команда Москвы.

Турнир проходит в Минске.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о решении обратиться в швейцарский гражданский суд по вопросу отстранения российских спортсменов.

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