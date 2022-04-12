В Федерации фехтования России прокомментировали подачу иска в гражданский суд Швейцарии

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Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о решении обратиться в швейцарский гражданский суд по вопросу отстранения российских спортсменов.
В Федерации фехтования России прокомментировали подачу иска в гражданский суд Швейцарии
  • Gettyimages.ru
  • © Aksonov

«Ни в каком статусе российских фехтовальщиков не будут допускать к международным соревнованиям. Если бы нас отстранил только МОК, то могли бы выступать под флагом FIE, как делают спортсмены из Кувейта, Индии. Но так как нас отстранила именно FIE, как они могут дать нейтральный статус? Никак», — цитирует Мамедова «Чемпионат».

Он подчеркнул, что ФФР подавала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), но так как ответ от Международной федерации фехтования не поступил, иск был направлен в гражданский суд Швейцарии.

«Это произошло буквально пару дней назад, иск зарегистрирован. Проблема комплексная: гражданский иск обяжет FIE идти с нами в CAS? Или будет достаточно решения суда, чтобы FIE вернула возможность выступать российским спортсменам? Вопрос, какое будет решение. Мы пока не знаем», — заключил Мамедов.

Напомним, что FIE временно отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. До этого Международный олимпийский комитет рекомендовал всем спортивным организациям запретить выступать российским атлетам.

Ранее Мамедов сообщил, что национальная команда выступит летом на Открытом чемпионате Белоруссии.

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