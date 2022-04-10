Российские фехтовальщики выступят летом на Открытом чемпионате Белоруссии

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что национальная команда выступит летом на Открытом чемпионате Белоруссии.
Российские фехтовальщики выступят летом на Открытом чемпионате Белоруссии
  • globallookpress.com

«Мы примем участие в Открытом чемпионате Белоруссии. Он пройдёт в середине июня», — цитирует Мамедова ТАСС.

По его словам, в чемпионате России примут участие сильнейшие фехтовальщики.

«Конечно, там выступят призёры и чемпионы Олимпийских игр», — добавил он.

Чемпионат России пройдёт с 17 по 24 апреля в Сочи.

Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее сообщалось, что руководство ФФР приняло решение обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение о запрете российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

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