Губерниев предложил Загитовой свою кандидатуру в качестве боксёрской груши

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на проведение боксёрского поединка между Алиной Загитовой с Альбертом Батыргазиевым.
Губерниев предложил Загитовой свою кандидатуру в качестве боксёрской груши
  • РИА Новости

«Предложил Алине Загитовой свою кандидатуру в качестве боксёрской груши. Этакий спарринг на дне московского спорта. Пусть вспомнит былое Загитова и побьёт как грушу горе-комментатора», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Загитова является чемпионкой Олимпиады 2018 года по фигурному катанию. Она проведёт показательный поединок с победителем Игр-2020 в Токио боксёром Батыргазиевым. Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Загитовой выступить в показательном боксёрском поединке.

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