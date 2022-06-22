Роднина считает самопиаром возможный поединок Загитовой с Батыргазиевым

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Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой выступить в показательном боксёрском поединке.
Роднина считает самопиаром возможный поединок Загитовой с Батыргазиевым
  • РИА Новости

«Девочка в очередной напоминает о себе, не более того. Чего только сейчас не придумают ради самопиара. Я на такое, конечно, смотреть не собираюсь», — приводит слова Родниной Sport24.

Она также предположила, что Загитову и её менеджеров мало волнует спорт.

Стало известно, что Загитова примет участие в показательном боксёрском поединке. Соперница фигуристки будет известна позднее.

Напомним, что спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. В фигурном катании Загитова выиграла все возможные титулы.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не будет смотреть боксёрский поединок с участием Загитовой, так как эта тема его не интересует.

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