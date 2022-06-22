Свищёв — о матче за Суперкубок: бойкоты в спорте должны быть запрещены

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Свищёв — о матче за Суперкубок: бойкоты в спорте должны быть запрещены
  • РИА Новости

«Бойкоты в спорте должны быть запрещены. Есть всевозможные инстанции в разных видах спорта, не только в футболе. В каждой федерации есть организации, которые решают спорные решения. Бойкотировать — это последнее дело, в спорте это даже не должно обсуждаться», — цитирует Свищёва «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что понимает позицию болельщиков «Спартака», которые требовали бойкотировать матч.

«Но спортсмены должны выступать и играть на любой арене, которую назначат организаторы», — заключил он.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение «Спартака» сыграть матч за Суперкубок России с командой из Петербурга.

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