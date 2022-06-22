Клопп назвал Мане легендой современного «Ливерпуля»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход форварда команды Садио Мане в «Баварию».
Клопп назвал Мане легендой современного «Ливерпуля»
  • AP

«Это громкое событие. Уходит один из величайших игроков в истории «Ливерпуля». Никто не будет отрицать значение, которое имел Мане для команды. Мане — икона и легенда современного «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Он также сказал, что Мане является примером для всех современных футболистов. По его словам, сенегалец показал, чего можно добиться благодаря профессионализму, трудолюбию и самоотдаче.

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Он сыграл за команду 269 матчей, в которых забил 120 мячей и отдал 48 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мане стал игроком мюнхенской «Баварии».

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