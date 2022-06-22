Представитель Алберто опроверг слухи об уходе бразильца из «Зенита»

Андре Кюри, представляющий интересы нападающего «Зенита» Юри Алберто, опроверг информацию об уходе бразильского футболиста из петербургского клуба.

«Информация о возможной приостановке контракта с «Зенитом» и переходе Юри в «Коринтианс» не соответствует действительности», — приводит слова Кюри Sport24.

Алберто присоединился к «Зениту» зимой 2022 года и провёл за команду 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Алберто рассматривает возможность воспользоваться решением ФИФА разрешить иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами.