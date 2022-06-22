Юри Алберто может воспользоваться решением ФИФА и не вернуться в расположение «Зенита»
- globallookpress.com
По информации RT, бразилец должен был вернуться из отпуска ещё на прошлой неделе, но так и не сделал этого до сих пор. Теперь же он может вообще не приехать в расположение петербургского клуба.
При этом возвращаться в Санкт-Петербург не хотел и его партнёр по команде Вендел, но приехал после того, как руководство сине-бело-голубых уговорило его.
Напомним, что 21-летний Алберто перешёл в «Зенит» в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала».
Ранее сообщалось, что после решения ФИФА арендовать Алберто захотел «Коринтианс».