Юри Алберто может воспользоваться решением ФИФА и не вернуться в расположение «Зенита»

Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто рассматривает возможность воспользоваться решением Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

По информации RT, бразилец должен был вернуться из отпуска ещё на прошлой неделе, но так и не сделал этого до сих пор. Теперь же он может вообще не приехать в расположение петербургского клуба.

При этом возвращаться в Санкт-Петербург не хотел и его партнёр по команде Вендел, но приехал после того, как руководство сине-бело-голубых уговорило его.

Напомним, что 21-летний Алберто перешёл в «Зенит» в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала».

Ранее сообщалось, что после решения ФИФА арендовать Алберто захотел «Коринтианс».