Медведев высказался о возможном уходе Алберто из «Зенита» после решения ФИФА

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что бразильский нападающий Юри Алберто рассматривает возможность воспользоваться решением ФИФА и покинуть петербургский клуб.
Медведев высказался о возможном уходе Алберто из «Зенита» после решения ФИФА
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«Смотрите информацию про Барриоса. Ранее то же самое писали про него и Вендела. А теперь, когда они приехали или едут, нашли другую мишень — Алберто», — цитирует Медведева Sport24.

По информации RT, бразилец должен был вернуться из отпуска ещё на прошлой неделе, но так и не сделал этого до сих пор. Теперь же он может вообще не приехать в расположение «Зенита».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Напомним, что 21-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала».

Ранее сообщалось, что бразильский «Коринтианс» планирует подписать нападающего Алберто.

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