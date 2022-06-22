В «Динамо» отреагировали на решение болельщиков клуба бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

Короткая ссылка
В московском «Динамо» высказались о решении активных болельщиков клуба бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения Fan ID.
В «Динамо» отреагировали на решение болельщиков клуба бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте бело-голубых, клуб уважает принципиальную позицию фанатов, но рассчитывает найти приемлемое для всех решение, потому что активная поддержка очень важна для «Динамо».

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее известный спортивный комментатор Виктор Гусев отреагировал на решение болельщиков «Динамо» не посещать матчи московской команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить