В «Динамо» отреагировали на решение болельщиков клуба бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

В московском «Динамо» высказались о решении активных болельщиков клуба бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения Fan ID.

Как сообщается на официальном сайте бело-голубых, клуб уважает принципиальную позицию фанатов, но рассчитывает найти приемлемое для всех решение, потому что активная поддержка очень важна для «Динамо».

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее известный спортивный комментатор Виктор Гусев отреагировал на решение болельщиков «Динамо» не посещать матчи московской команды.