Уткин рассказал, почему хочет скорого перехода Дзюбы в «Фенербахче»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

«Отличное начало сезона будет у Артёма в «Фенербахче». Сразу — квалификация ЛЧ с киевским «Динамо». Прям захотелось, чтоб переход состоялся поскорей! Всё интереснее и интереснее, всё фенербахче и ещё фенербахчее», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

33-летний футболист покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

За всё время форвард провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чем отличается чемпионат Турции от Российской премьер-лиги.