Игонин считает, что у «Спартака» уже заготовлены оправдания на случай проигрыша «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России с командой из Санкт-Петербурга.

«Я так понимаю, у них очень большие опасения по поводу исхода матча за Суперкубок. Мне кажется, все оправдания заранее уже прописаны в СМИ и в официальных письмах РФС. Поэтому, наверное, им так психологически легче», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

Он отметил, что футболисты готовились к этому матчу ещё до заявления.

Российский футбольный союз объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».