Абаскаль провёл первую тренировку «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль провёл первую тренировку московской команды.

22 июня Абаскаль провёл собрание с командой, на котором рассказал о плане работы, сообщает официальный сайт «Спартака». Затем состоялась первая тренировка, которая включала в себя тестирование в тренажёрном зале и занятие на поле.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв находится на просмотре в московском «Спартаке».