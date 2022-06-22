Поединок между Личковахой и Брандао состоится на дебютном турнире Ural FC в Перми

Российский боец ММА Олег Личковаха и бразилец Диего Брандао покажут зрелищный бой на дебютном турнире Ural FC в Перми.

Как сообщает пресс-служба Ural FC, поединок пройдёт в рамках соглавного события первого турнира Международной лиги Ural Fighting Championship (Ural FC) в Перми 1 июля на площадке УДС «Молот».

Напомним, что Брандао должен был провести бой с непобеждённым российским бойцом полулёгкого веса, чемпионом мира среди любителей Магомедом Юнусилау, но поединок был отменён из-за травмы ребра российского бойца.

Ранее сообщалось, что бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Фабио Мальдонадо встретится в главном поединке промоушена Ural FC c россиянином Кириллом Сидельниковым из Fedor Team.