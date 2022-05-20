Мальдонадо и Сидельников подерутся в промоушене URAL FC

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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Фабио Мальдонадо встретится в главном поединке промоушена URAL FC c россиянином Кириллом Сидельниковым из Fedor Team.
Мальдонадо и Сидельников подерутся в промоушене URAL FC
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Чтобы доставить удовольствие российской ММА-публике, нужен кто-то вроде Фабио Мальдонадо. Я не вижу в тяжах никого, кто провёл бы больше боев с топовыми российскими и иностранными бойцами. Бой Мальдонадо — идеальный вариант для Кирилла Сидельникова с достаточно хорошим уровнем бокса и навыками боевого самбо. Думаю, Кирилл переведёт в партер и выиграет техническим нокаутом. Фабио при этом очень сильный соперник, обладает отличным ударом и кардио. Последнее будет для него ключом к победе», — цитирует президента Союза ММА России Радмира Габдуллина пресс-служба промоушена.

Бой пройдёт 1 июля в Перми на площадке УДС «Молот» при поддержке Союза ММА России и Министерства спорта Пермского края. В турнире примут участие бойцы из 12 стран.

На счету 42-летнего Мальдонадо 28 побед, 16 поражений. Бразилец ранее дрался в том числе с Фёдором Емельяненко (поражение), Сергеем Харитоновым (поражение) и Иваном Штырковым (поражение).

У 33-летнего Сидельникова — 13 побед, семь поражений. Россиянин в 2021 году победил нокаутом Рэба Трусдэйла на турнире Bellator в Москве.

Ранее президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос — более опасный соперник для Фёдора Емельяненко, чем Райан Бейдер.

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