Завуров считает дос Сантоса опаснее Бейдера

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров считает, что экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос — более опасный соперник для Фёдора Емельяненко, чем Райан Бейдер.

«Я считаю, что, если дос Сантос будет в хорошей форме, он может стать даже более опасным соперником для Фёдора, чем Райан Бейдер. Он очень большой тяж с отличным боксом и тяжелым ударом. Бывший чемпион UFC. А его нынешнюю форму мы увидим на нашем турнире в Майами. И может быть, он сделает вызов сразу после боя. События разворачиваются очень быстро. Скотт Кокер уже заявил, что он готов обсуждать условия. Посмотрим, что произойдет завтра», заявил Завуров RT.

Ранее Завуров рассказал, обсуждал ли он с Емельяненко бой с дос Сантосом.