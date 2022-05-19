Завуров ответил, общался ли с Емельяненко относительно боя с дос Сантосом

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, обсуждал ли он с легендой MMA Фёдором Емельяненко бой с экс-чемпионом UFC Джуниором дос Сантосом.

«С Фёдором относительно боя у нас общения не было. У него действующий контракт с Bellator. Поэтому о его желании учувствовать будет общаться руководство Bellator. У Фёдора могут быть свои планы, были разговоры о том, что его следующий поединок станет последним в карьере. Но дос Сантос должен ещё победить в своём первом бою в Eagle FC. У него в пятницу ночью будет сложный поединок c Йорганом де Кастро в Майами. Будем смотреть на результат. Если он победит уверенно, победит нокаутом, то потенциальный бой с Фёдором станет ещё интереснее для болельщиков», — заявил Завуров RT.

Ранее Завуров поддержал идею Хабиба Нурмагомедова провести поединок между Емельяненко и дос Сантосом.