Завуров ответил, общался ли с Емельяненко относительно боя с дос Сантосом

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Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, обсуждал ли он с легендой MMA Фёдором Емельяненко бой с экс-чемпионом UFC Джуниором дос Сантосом.
Завуров ответил, общался ли с Емельяненко относительно боя с дос Сантосом
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«С Фёдором относительно боя у нас общения не было. У него действующий контракт с Bellator. Поэтому о его желании учувствовать будет общаться руководство Bellator. У Фёдора могут быть свои планы, были разговоры о том, что его следующий поединок станет последним в карьере. Но дос Сантос должен ещё победить в своём первом бою в Eagle FC. У него в пятницу ночью будет сложный поединок c Йорганом де Кастро в Майами. Будем смотреть на результат. Если он победит уверенно, победит нокаутом, то потенциальный бой с Фёдором станет ещё интереснее для болельщиков», — заявил Завуров RT.

Ранее Завуров поддержал идею Хабиба Нурмагомедова провести поединок между Емельяненко и дос Сантосом.

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