Завуров поддержал идею Хабиба провести поединок между Емельяненко и дос Сантосом

Короткая ссылка
Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров прокомментировал желание Хабиба Нурмагомедова устроить поединок между легендой MMA Фёдором Емельяненко и экс-чемпионом UFC Джуниором дос Сантосом.

«Да, это была идея Хабиба. Он лично общается с президентом Bellator Скоттом Кокером. Я думаю, что, если они договорятся, мы сможем провести этот бой и в Eagle FC, и в Bellator. Или же на совместном турнире. Совместные турниры — это нормальная практика в мире ММА. Например, мы уже два года проводим турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова совместно с Fight Nights. Бой Федора Емельяненко и Джуниора дос Сантоса это очень крутой бой и любой формат здесь приемлем», — заявил Завуров в интервью RT.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал причину, по которой бой Емельяненко с дос Сантосом не состоится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить