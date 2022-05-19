Завуров поддержал идею Хабиба провести поединок между Емельяненко и дос Сантосом

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров прокомментировал желание Хабиба Нурмагомедова устроить поединок между легендой MMA Фёдором Емельяненко и экс-чемпионом UFC Джуниором дос Сантосом.

«Да, это была идея Хабиба. Он лично общается с президентом Bellator Скоттом Кокером. Я думаю, что, если они договорятся, мы сможем провести этот бой и в Eagle FC, и в Bellator. Или же на совместном турнире. Совместные турниры — это нормальная практика в мире ММА. Например, мы уже два года проводим турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова совместно с Fight Nights. Бой Федора Емельяненко и Джуниора дос Сантоса это очень крутой бой и любой формат здесь приемлем», — заявил Завуров в интервью RT.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал причину, по которой бой Емельяненко с дос Сантосом не состоится.