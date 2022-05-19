Камил Гаджиев назвал причину, по которой бой Емельяненко с дос Сантосом не состоится

Короткая ссылка
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал возможный поединок между бойцами смешанных единоборств (ММА) Фёдором Емельяненко с Джуниором дос Сантосом в рамках Eagle FC.
Камил Гаджиев назвал причину, по которой бой Емельяненко с дос Сантосом не состоится
  • Gettyimages.ru
  • © Masashi Hara

«Что касается финансовой составляющей, у лиги Хабиба наверняка есть аргументы в данном вопросе. Кроме того, когда такие люди дерутся, всегда есть возможность заработать. Логика в высказываниях Нурмагомедова относительно боя Фёдора с дос Сантосом есть. Но дойдёт ли всё до схватки? На мой взгляд, главной причиной того, что эта битва не состоится, станет контракт Емельяненко с Bellator. Наверное, Скотт Кокер его не даст ему уйти. Фёдор — слишком большая звезда. В его бренд вложено слишком много, что взять и отпустить его в промоушен, который со временем может стать сильнее», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев заявил, что лиге Хабиба нужен большой бой. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить