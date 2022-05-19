Камил Гаджиев назвал причину, по которой бой Емельяненко с дос Сантосом не состоится

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал возможный поединок между бойцами смешанных единоборств (ММА) Фёдором Емельяненко с Джуниором дос Сантосом в рамках Eagle FC.

«Что касается финансовой составляющей, у лиги Хабиба наверняка есть аргументы в данном вопросе. Кроме того, когда такие люди дерутся, всегда есть возможность заработать. Логика в высказываниях Нурмагомедова относительно боя Фёдора с дос Сантосом есть. Но дойдёт ли всё до схватки? На мой взгляд, главной причиной того, что эта битва не состоится, станет контракт Емельяненко с Bellator. Наверное, Скотт Кокер его не даст ему уйти. Фёдор — слишком большая звезда. В его бренд вложено слишком много, что взять и отпустить его в промоушен, который со временем может стать сильнее», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев заявил, что лиге Хабиба нужен большой бой.