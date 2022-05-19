Камил Гаджиев — о поединке Емельяненко с дос Сантосом: лиге Хабиба нужен большой бой

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между бойцами смешанных единоборств (ММА) Фёдором Емельяненко с Джуниором дос Сантосом в рамках Eagle FC.
Камил Гаджиев — о поединке Емельяненко с дос Сантосом: лиге Хабиба нужен большой бой
  • РИА Новости

«Мы видим, что лига Хабиба взяла курс на Запад. И для этого ей нужны большие бои. Поединок между Фёдором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом — большой поединок, который будут смотреть. Что мешает его провести? Только контракт Фёдора с Bellator. Сейчас мы видим, что у Bellator не очень получается исполнять желания Фёдора. Возможно, во многом по политическим причинам. Не исключаю это. Например, Емельяненко хотел провести прощальный бой в России, но сейчас промоушен не может осуществить это. И в итоге ситуация с этим поединком немного подвисла. И может быть, в этой ситуации Eagle FC и Bellator смогут прийти к соглашению», — заявил Гаджиев RT.

Ранее дос Сантос отреагировал на слова Хабиба о потенциальном бое с Емельяненко.

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