Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между бойцами смешанных единоборств (ММА) Фёдором Емельяненко с Джуниором дос Сантосом в рамках Eagle FC.

«Мы видим, что лига Хабиба взяла курс на Запад. И для этого ей нужны большие бои. Поединок между Фёдором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом — большой поединок, который будут смотреть. Что мешает его провести? Только контракт Фёдора с Bellator. Сейчас мы видим, что у Bellator не очень получается исполнять желания Фёдора. Возможно, во многом по политическим причинам. Не исключаю это. Например, Емельяненко хотел провести прощальный бой в России, но сейчас промоушен не может осуществить это. И в итоге ситуация с этим поединком немного подвисла. И может быть, в этой ситуации Eagle FC и Bellator смогут прийти к соглашению», — заявил Гаджиев RT.

Ранее дос Сантос отреагировал на слова Хабиба о потенциальном бое с Емельяненко.