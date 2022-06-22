Третьяк — о Шестёркине: Игорь держит марку российского вратарского искусства

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал новость о том, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Третьяк — о Шестёркине: Игорь держит марку российского вратарского искусства
  • AP

«Хотел бы поздравить Шестёркина с большим событием в жизни. Игорь держит марку российского вратарского искусства. Наши — молодцы», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

По его словам, очень сложно завоевать «Везина Трофи», однако ещё тяжелее получить награду во второй раз. Он также пожелал российскому голкиперу успехов и стабильности в следующем сезоне.

Шестёркин стал третьим россиянином в истории, получившим награду. До него это удавалось только Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019 год).

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В среднем он отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за матч.

Ранее бывший тренер вратарей СКА и сборной России по хоккею Рашид Давыдов отреагировал на завоевание Шестёркиным трофея «Визина Трофи».

 

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