Переводчик Карреры: возвращение Массимо в Россию может стать реальностью
- РИА Новости
«Он пока ничего особенного не говорит, отдыхает, никого не тренирует. Я считаю, что его возвращение в Россию может стать реальностью», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».
Напомним, что 58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный клуб стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективу возвращения Карреры в Российскую премьер-лигу (РПЛ).