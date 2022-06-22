Переводчик Карреры: возвращение Массимо в Россию может стать реальностью

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Переводчик бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры Артём Фетисов высказался о возможном возвращении итальянского специалиста.
Переводчик Карреры: возвращение Массимо в Россию может стать реальностью
  • РИА Новости

«Он пока ничего особенного не говорит, отдыхает, никого не тренирует. Я считаю, что его возвращение в Россию может стать реальностью», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Напомним, что 58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный клуб стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективу возвращения Карреры в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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