Переводчик Карреры: возвращение Массимо в Россию может стать реальностью

Переводчик бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры Артём Фетисов высказался о возможном возвращении итальянского специалиста.

«Он пока ничего особенного не говорит, отдыхает, никого не тренирует. Я считаю, что его возвращение в Россию может стать реальностью», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Напомним, что 58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный клуб стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективу возвращения Карреры в Российскую премьер-лигу (РПЛ).