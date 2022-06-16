Колосков отреагировал на возможное возвращение Карреры в РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективу возвращения тренера Массимо Карреры в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Колосков отреагировал на возможное возвращение Карреры в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Yannis Halas

«Массимо Каррера хочет вернуться в российский футбол? В Красноярске сейчас нет тренера — пусть поедет и поработает», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что 58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный клуб стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее Каррера высказался о переходе воспитанника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».

 

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