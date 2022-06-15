Каррера: жаль, что «Спартак» отпустил Бакаева именно в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе воспитанника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Жаль, что «Спартак» отпустил Бакаева именно в «Зенит», к принципиальному сопернику. Но это футбол, такое случается. Его уход в «Зенит» — стечение обстоятельств, не предательство. Желаю ему удачи в карьере», — цитирует Карреру Sport24.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым по схеме «3 + 1». Об этом сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что «Спартак» предал Бакаева.