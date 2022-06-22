Шлеменко назвал поединок между Загитовой и Батыргазиевым сказкой

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал показательный боксёрский поединок между Альбертом Батыргазиевым и Алиной Загитовой.

«Мне в это не верится. Это какая-то сказка! Я такое вижу впервые. К этому отношусь плохо. Явно не будет настоящего боя. Может быть, игра в пятнашки», — цитирует Шлеменко Sport24.

Показательный поединок между спортсменами пройдёт 25 мая в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы.

Ранее тренер Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов опроверг проведение поединка с фигуристкой Алиной Загитовой.